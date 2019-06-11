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  • Fransa'da Müslüman ve Yahudilere yönelik terör saldırısı önlenerek 5 şüpheli gözaltına alındı
11 Haziran 2019 Salı 16:00 | Son Güncelleme: 11 Haziran 2019 Salı 16:00

Fransa'da Müslüman ve Yahudilere yönelik terör saldırısı önlenerek 5 şüpheli gözaltına alındı

Fransa'da Müslüman ve Yahudilere yönelik terör saldırısı önlenerek 5 şüpheli gözaltına alındı

Müslüman ve Yahudilere yönelik terör saldırısı planlayan aşırı sağcı bir grup çökertildi - Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Fransa'da Müslüman ve Yahudilere yönelik terör saldırısı planlayan aşırı sağcı bir grubun çökertildiği bildirildi. BFMTV kanalının haberine göre, aylardır süren bir soruşturma kapsamında Müslüman ve Yahudilere yönelik terör saldırısı planlayan aşırı sağcı bir grup çökertildi ve olayla ilgili Eylül 2018-Mayıs 2019 döneminde 5 kişinin gözaltına alındığı ortaya çıktı.
 
Haberde, soruşturmanın 7 Eylül 2018'de söz konusu 5 kişiden biri olan polisin gözaltına alınmasıyla başladığı belirtildi. Polisin evinde kalaşnikof, patlayıcı maddeler, silah ve tüfeğin bulunduğu ifade edilen haberde, bu gözaltıdan hareketle yürütülen soruşturma sayesinde söz konusu terör saldırısının önlendiği kaydedildi. Haberde, soruşturmayı Paris Savcılığının terörle mücadele biriminin yürüttüğü aktarıldı. 
 
(AA)

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