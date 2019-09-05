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Fransa'da mahkemelik olan horoz, davayı kazandı

Fransa'da mahkemelik olan horoz, davayı kazandı

Fransız mahkemesi, komşuları tarafından mahkemeye verilen Maurice adlı horozun erken saatlerde ötmeye devam edebileceğine hükmetti.

Fransa'da çok fazla öttüğü için komşuları tarafından mahkemeye verilen ve ardından yerel bir sembol haline gelen horoz Maurice, hakkında başlatılan davayı kazandı. Ülkenin Rochefort bölgesinde yerel bir mahkemede görülen dava, Maurice'in istediği gibi ötmeye devam etmesine karar verdi.

Le Monde'un haberine göre, Maurice, "doğası gereği öttüğü ve bun bilerek yapmadığı" gerekçesiyle davayı kazandı.

Bunun yanında gürültü kirliliğine sebep olduğu gerekçesiyle horoz hakkında suç duyurusunda bulunan komşular, Maurice'in sahibi Corinne Fesseau'ya 1000 Euro tazminat ödeyecek.

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