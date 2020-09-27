Fransa'da ‘küme salgını' paniği! Vakaların üçte biri okullardan

Dünya çapında 33 milyondan insana bulaşan ve 1 milyona yakın insanın ölmesine sebep olan koronavirüsten en çok etkilenen Avrupa ülkesi Fransa’da 527 binden fazla vaka ve 31.700 ölü var. Le Monde gazetesi ülke genelinde farklı bölgelerde tespit edilen 899 kümelenmiş salgının üçte birinin okullarda ve üniversitelerde görüldüğünü yazdı. Gazete ülke genelindeki salgının merkez üslerinin eğitim kurumları olmaya başladığını yazdı. Daha önce ofis, atölye, fabrika gibi yerlerde vakaların yüksek olduğu açıklanırken ilk kez eğitim kurumları iş yerlerini geçti.

2. DALGA ÇOK HIZLI



Fransa’da 285 kümelenmiş salgın eğitim kurumlarında tespit edilirken iş yerleri ve ofislerde bu sayı 195’te kaldı. Öte yandan alınan önlemlere rağmen vaka ve ölüm sayısının düşmediği Fransa’da Ulusal Doktorlar Konseyi’nin Başkanı Patrick Bouet, “2. dalga tahminimizden çok daha hızlı geliyor. 3-4 hafta içinde başlayacak” dedi. Bouet, “Bu hafta sağlık bakanının açıkladığı uyarılar yeterli olmadı. Gerçekler tam olarak açıklanmadı. Sağlık sistemi böyle giderse çökebilir” dedi.