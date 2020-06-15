Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8416
  • 7,7587
  • 379.548
  • 109556
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 29 bin 436'ya yükseldi
15 Haziran 2020 Pazartesi 22:17 | Son Güncelleme:

Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 29 bin 436'ya yükseldi

Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 29 bin 436'ya yükseldi

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 436'ya çıktı.

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 152 artışla 194 bin 777'ye ulaştı.

AA'nın aktardığı habere göre, Kovid-19 nedeniyle 846'sı yoğun bakımda olmak üzere 10 bin 752 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Yoğun bakımda bulunanların sayısının 68 gündür düştüğü ülkede iyileşenlerin sayısı da 185 artarak 73 bin 44'e yükseldi.

Salgında son 24 saatte hastanelerde 29 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 29 bin 436 oldu.

Ankara Valisi uyardı: Tekrar zor olanı yapıp geri dönmeyelim
Trump, Kosovalı ve Sırp liderleri Beyaz Saray'a davet etti
Süper Lig devi bombayı patlattı! Perşembe günü İstanbul'da...
Koronavirüsü daha ölümcül yapan mutasyon ortaya çıktı
Bakan Selçuk'tan LGS kontenjanı açıklaması
Bingöl'de 5.6 büyüklüğündeki depremin şiddeti kameralara yansıdı

Bingöl'de 5.6 büyüklüğündeki depremin şiddeti kameralara yansıdı

İstilacı çekirgeler Hindistan'a ulaştı

İstilacı çekirgeler Hindistan'a ulaştı

Topraksız tarımla çilek rekoltesini dörde katladı

Topraksız tarımla çilek rekoltesini dörde katladı

Depremin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Depremin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı