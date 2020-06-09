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  3. Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 29 bin 296'ya yükseldi
09 Haziran 2020 Salı 21:26 | Son Güncelleme:

Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 29 bin 296'ya yükseldi

Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 29 bin 296'ya yükseldi

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 296'ya çıktı.

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 403 artışla 191 bin 996'yı buldu.

AA'nın aktardığı habere göre, Kovid-19 nedeniyle 955'i yoğun bakımda olmak üzere 11 bin 961 kişi hastanelerde tedavi görüyor. Yoğun bakımda bulunanların sayısı 62 gündür düşüyor.

İyileşenlerin sayısı 463 artarak 71 bin 506'ya yükseldi.

Salgın yüzünden son 24 saatte 87 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 29 bin 296 oldu.

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