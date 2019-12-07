Fransa'da kaos! Eylemler büyüyor

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin ‘emeklilik reformuna’ yönelik protestolar büyüyor. Macron’a karşı ayaklanan 1.5 milyondan fazla çalışan, başkent Paris başta olmak üzere ülkenin 250 noktasında sokağa çıktı. Eğitimden ulaşıma, sağlıktan tarıma kadar onlarca sektöre yayılan kitlesel grev, Fransa'yı felç etti. Ülkenin dört bir yanında fabrikalar üretimi durdurdu, ulaşım durma noktasına geldi, sağlık ve eğitim hizmetlerinde kaos yaşandı.

BAKANDAN ŞAMPANYA TWEET'İ

Ülke, Macron’un politikaları nedeniyle kaosa sürüklenirken Ekonomi ve Finans Bakanlığı skandal bir paylaşımda bulundu. Bakanlık, halka yeni yıl kutlamaları için şampanya önerilerinin anlatıldığı bir tweet paylaştı. “Yılın sonu, tatil yaklaşıyor. 'Nasıl şampanya alınır ve saklanır' tavsiyemizi izle” mesajıyla paylaşılan tweet, tepkiler üzerine kaldırıldı

SENDİKALARDAN REST

Fransız havayolu şirketi Air France, Transavia ve Ryanair, greve bağlı olarak bugün de çok sayıda uçuşun iptal edildiğini duyurdu. Sendikalar, ülkeyi adeta felce uğratan grevlerin pazartesi gününe kadar süreceğini açıkladı. “Macron’a cumartesi öpücüğü hazırladık” diyen Sarı Yelekliler ve sendikalar, grevin hafta sonu daha da büyüyeceğinin işaretini verdi.

POLİS ÖFKEYİ ARTIRDI

Daha önce defalarca polisin eylemcilere karşı uyguladığı orantısız şiddetle gündem olan Fransa’da bu kez de manzara değişmedi. Polisler göstericileri yerlerde sürükledi, coplarla darp etti. Hükümetin eylemi güç kullanarak bastırma girişimi, öfkeyi artırdı. Polis müdahalesine tepki gösteren eylemcilerse başta Paris olmak üzere ülke genelinde birçok noktada metro girişlerini, araçları, sokak girişlerini ateşe verdi. Gösteriler sırasında yüzlerce kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Göstericilerin polis şiddetine gösterdiği tepkilere, itfaiyeciler de dahil oldu. Göstericilerle polisin arasına girerek barikat kuran itfaiyeciler, polise “artık yeter” mesajı verdi.

AB’NİN UMURUNDA DEĞİL

Avrupa Birliği (AB), protestolarda polisin şiddet kullanımını kınamaktan kaçındı. AB Komisyonu Sözcüsü Eric Mamer, AA muhabirinin “Göstericilere karşı polisin şiddet kullanmasına ilişkin bir tepkiniz var mı” sorusuna “Güvenlik güçleri bazen zor durumlarla karşılaşabilirler ancak bu durumlar üye ülkeleri ilgilendirir. Üye ülkeler bu süreçlerle baş etmelerini sağlayacak gerekli prosedürlere sahiptir” diyerek adeta göstericileri suçladı. Başka bir gazetecinin, “üye ülkelerden birinde polis şiddete başvurduğunda kınanması gerektiğini düşündüğünü” söylemesi üzerine de Mamer, “Fransa”nın polis şiddetine ilişkin her türlü şikayeti ele alacak yasal sistemi ve prosedürü bulunuyor” cevabını verdi.

ÖLÜMCÜL ŞİDDET

Fransa'da son bir yıldır süren Sarı Yelekliler eylemlerinde polisin orantısız şiddeti nedeniyle bilanço çok ağır oldu. Göstericilere acımasızca saldıran polis, bir kişinin ölümüne, 26 kişinin gözünü kaybetmesine neden oldu. Polis müdahalesinde 5 kişinin eli koparken toplam 500 kişi yaralandı. Öte yandan, gösterilerde 12 binden fazla kişi gözaltına alındı, 3 bin 163 kişiye hapis cezası verildi.

AA MUHABİRİNE SALDIRI

Fransız polisi, olayları dünyaya duyuran gazetecileri de hedef alıyor. Polisin son kurbanı ise Paris'teki protestoları yakından takip eden AA foto muhabiri Mustafa Yalçın oldu. Yalçın, güvenlik güçlerinin fırlattığı gaz kapsülünün yüzündeki maskeyi delmesi sonucu gözünden yaralandı.

DIŞİŞLERİNDEN SEYAHAT UYARISI

Dışişleri Bakanlığı, Fransa'da devam eden protesto gösterileri nedeniyle, Türk vatandaşlarına bu ülkeye seyahatlerinde dikkatli olmaları uyarısı yaptı.