Fransa'da İslam karşıtı yasaya onay

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından 2 Ekim’de açıklanan yasa tasarısı, Bakanlar Kurulu’nda görüşülmesinin ardından kabul edildi. Fransa Başbakanı Jean Castex ise Müslümanları ötekileştirdiği eleştirilerinin aksine tasarının İslam dinini hedef almadığını, “radikal İslamcılık” ile mücadele etmeyi amaçladığını iddia etti. Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Hareketinin lideri Jean-Luc Melenchon ise hükümeti, yasa tasarısı ile Müslümanları damgalamayı amaçlamakla suçladı.

TASARIDA NELER VAR?



Yasa tasarısı, İslami derneklerin finansmanlarının denetlenmesi ve Fransa tarafından imamlara yeterlilik sertifikasının verilmesi şartlarını da içeren 54 maddeden oluşuyor. Tasarı ile camilerin finansmanının daha sıkı denetlenmesi, Müslüman derneklerin kontrolünün artırılması ve din görevlilerinin yurt dışından gelmesinin engellenmesi hedefleniyor. Tasarı gelecek yıl parlamentonun onayına sunulacak.