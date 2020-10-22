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22 Ekim 2020 Perşembe 22:44 | Son Güncelleme:

Fransa'da iki Türk'e polis şiddeti

Fransa'da iki Türk'e polis şiddeti

Fransa'da yaşayan Hatice Bayezit ve kuzeni Sevim Kocatürk, 17 Ekim akşamı trafik kontrolünde polis tarafından durduruldu.

Aracın teknik kontrolü yapılmadığı için kurallar gereği hurdaya çekileceğini söyleyen polise tepki gösteren Bayezit, “Çeneni kapat” yanıtı aldı. Bayezit’in eniştesi de “Mademki kurallardan bahsediyorsunuz, neden hiçbirinizde maske yok?” dedi. Polisin üzerine yürüdüğünü belirten Bayezit, “Sosyal mesafe için memuru ellerimle durdurdum. O an beni iteledi. Diğer polis, beni kaldırıp, bağırarak yere fırlattı. Polis ‘Burası senin ülken değil, kuralları bilemezsin’ dedi” ifadesini kullandı.

Darp raporu alıp şikayetçi olan Bayezit, “Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan ile büyükelçimiz, sesimizi duysun” dedi.

<p>Editör-Kurgu: Ezgi Aşık / <a href='mailto:ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr<

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