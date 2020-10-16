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  • Fransa'da bıçaklı saldırı... Saldırgan vurularak etkisiz hale getirildi
16 Ekim 2020 Cuma 23:48 | Son Güncelleme:

Fransa'da bıçaklı saldırı... Saldırgan vurularak etkisiz hale getirildi

Fransa'da bıçaklı saldırı... Saldırgan vurularak etkisiz hale getirildi
DHA

Fransa'nın başkenti Paris'in Val-d'Oise bölgesinde elindeki bıçakla polisi tehdit eden kişinin vurularak öldürüldüğü bildirildi.

Fransa’nın başkenti Paris’te saldırganın bir kişinin başını kestiği duyuruldu. Saldırganın polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildiği ifade edilirken; yetkililer, olayın terör saldırısı olup olmadığının incelendiğini belirtti.

DHA'nın aktardığı habere göre, saldırı, Fransa’nın başkenti Paris’teki Conflans-Sainte-Honorine bölgesinde yerel saatle 17.00 sıralarında meydana geldi. 

Kimliği açıklanmayan bir saldırganın, bir kişinin başını kestiği ve polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildiği bildirildi. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin’in Fas ziyaretini iptal ederek acilen Paris’e dönüş yaptığı aktarıldı. 

Polisin başı kesilen kişinin yerini tespit ediği ve ardından yaklaşık 200 metre mesafede şüpheliyi tespit ederek vurduğu duyuruldu.

Editör: Eda Cabul <a href='#0'>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

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