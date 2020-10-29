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  • Fransa'da bıçaklı saldırı! MAcron kriz masasını topladı
29 Ekim 2020 Perşembe 12:39 | Son Güncelleme:

Fransa'da bıçaklı saldırı! MAcron kriz masasını topladı

Fransa'da bıçaklı saldırı! MAcron kriz masasını topladı

Fransa'nın Nice kentinde düzenlenen bıçaklı saldırıda üç kişi hayatını kaybetti. Yaralılarında olduğu belirtilen olayda bir kişi gözaltına alındı. Macron kriz değerlendirmesi için bakanları topladı.

Fransa'nın Nice kentinde bir kilise yakınlarında düzenlenen bıçaklı saldırıda üç kişi hayatını kaybetti.

Yaralıların olduğu belirtilen olayla ilgili geniş güvenlik önlemleri alınırken, bir kişi gözaltına alındı.

Nice kentinin yerel gazetesi Nice Matin ise '70'li yaşlarındaki bir kadının kilisede başının kesildiği' iddiasını dile getirirken, Reuters'a konuşan polis kaynakları da 'bir kadının başının kesildiğini' söyledi. 

MACRON, BAKANLARI TOPLADI

Fransız parlamentosunda saldırıda ölenler bir dakikalık saygı duruşuyla anıldı, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da kriz değerlendirmesi için bakanları topladı.

<p>Editör: <a href='mailto:duygu.gecu@turkmedya.com.tr'>duygu.gecu@turkmedya.com.tr</a></p><p>Kurgu:

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