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  3. Fransa'da AVM'de bombalı saldırı paniği
29 Ağustos 2020 Cumartesi 09:21 | Son Güncelleme:

Fransa'da AVM'de bombalı saldırı paniği

Fransa'da AVM'de bombalı saldırı paniği
İHA

Fransa'nın başkenti Paris'te bir saldırgan alışveriş merkezindeki ATM'ye bombalı saldırı düzenledi.

Paris’in batısında yer alan Yvelines bölgesinde bulunan bir alışveriş merkezindeki ATM’ye kimliği belirsiz bir kişi tarafından bombalı saldırı düzenlendi.

ATM’yi soymaya çalışan saldırgan, para imha sisteminin devreye girmesi ile elleri boş bir şekilde olay yerinden kaçtı. Polis tarafından yapılan açıklamada, sabah yerel saatle 09:30’da saldırganın ATM’nin ön cephesini bomba ile patlattığı aktarıldı.

Polis, patlama anında alışveriş merkezinde 38 kişinin olduğunu ve 7 kişinin hafif şekilde yaralandığını açıklarken, saldırganın kimliğinin henüz belirlenemediğini ifade etti.

Yetkililer, saldırganın olay yerinden kaçtığı aracı ise Louveciennes kentinde yanmış halde bulurken, aracın çalıntı olduğunu belirtti.

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