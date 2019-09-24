Fransa ve Belçika'yaresti çekti! 'Aynısını yaparız'

Cumhurbaşkanı Pierre Nkurunziza'nın Kıdemli Danışmanı Willy Nyamitwe resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Belçikalı bir gazeteci 2020'deki genel seçimlerde Burundi'nin Fransa ve Belçika'dan gözlemci kabul edip etmeyeceğini sordu. Ben de kendisine 'Fransa ve Belçika bizi ne zaman seçimlerine gözlemci olarak çağırırsa biz de aynısını yaparız' dedim." ifadesini kullandı.

Nyamitwe, paylaşımında ayrıca her şeyin karşılıklı olması gerektiğini vurguladı.

Ülkede 2015'teki cumhurbaşkanı seçiminde hiçbir Avrupa ülkesinden gözlemci kabul edilmemişti.

- "BELÇİKA, BURUNDİ'YE ETNİK AYRIMCILIK TOHUMLARI EKİYOR"

Burundi, Belçika Krallığı'nı ülkenin bağımsızlık mücadelesinin sembol ismi Prens Louis Rwagasore'un 1961'deki suikastından ve siyasi krizlerden sorumlu tutuyor.

Prens Rwagasore'un ölümünün 57. yılında, Hükümet Sözcüsü Prosper Ntahogwamiye devlet televizyonu Rtnb'de yaptığı açıklamada, Belçika'nın ülkedeki sosyal ve siyasi krizlerde büyük bir rolü olduğunu belirtmiş, "Belçika 'böl ve yönet' taktiği ile Burundi'ye etnik ayrımcılık tohumları ekiyor." ifadesini kullanmıştı.

(AA)