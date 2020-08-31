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  3. Fransa ve Almanya'dan Türkiye açıklaması: AB diyaloğa hazır
31 Ağustos 2020 Pazartesi 14:31 | Son Güncelleme:

Fransa ve Almanya'dan Türkiye açıklaması: AB diyaloğa hazır

Fransa ve Almanya'dan Türkiye açıklaması: AB diyaloğa hazır
AA

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Avrupa'da görev yapan Fransız büyükelçilerine açıklamalarda bulundu. Doğu Akdeniz'de Türkiye ile diyaloğa hazır olduklarını söyleyen Bakan Le Drian bu konuda Almanya ve Fransa olarak hemfikir olduklarını belirtti.

Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan krizde Avrupa Birliği'nin (AB) diyaloğa hazır olduğunu belirten Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, "Ankara ile daha yapıcı diyaloğun şartlarını oluşturmak için tüm diplomatik yolları harekete geçirdik. Bu konuda Almanya ve Fransa hemfikir." dedi.

"BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NUN DİYALOG SÜRECİNİ DESTEKLİYORUZ" 

AA'da yer alan haberde Almanya Dışişleri Bakanı Maas da "AB üyesi ülkelerin, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum kesiminin egemenliklerini koruyacaklarını ifade ederek, "Bu hassas durumdan ancak diyalog ile çıkabiliriz. Bu nedenle Borrell ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun diyalog sürecini destekliyoruz." ifadelerine yer verdi.

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