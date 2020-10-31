Fransa ve ABD'de bir günde 150 bin hasta... İngiltere'de sokağa çıkma yasağı

ABD ve Fransa’da yönetimler birbiri ardında sert tedbirler açıklarken vaka artışı yine de düşmüyor. Fransa’da son 24 saatte 256 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle virüs kaynaklı can kaybı sayısı 36 bin 565’e ulaştı. Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 49 bin 215 artışla 1 milyon 331 bin 984’e yükseldi. Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD’de ise virüsün yayılmaya başladığı günden bu yana 235 bin 159 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı son 24 saatte rekor seviyede, 100 bin kişi artarak 9 milyon 316 bin 297’ye ulaştı. Önceki dünya rekoru 97 bin 894 ile Eylül ayında Hindistan’da kırılmıştı. Ülkede 16 eyalette salgın başından bu yana en yüksek vaka sayısı tespit edildi.



İNGİLTERE’DE 4 HAFTA SOKAĞA ÇIKMAK YASAK



İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiltere’de 5 Kasım tarihinden 2 Aralık’a kadar sürecek olan 4 haftalık ulusal çapta sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu. Temel ürünlerin satıldığı marketler ve eczaneler hariç tüm parkende mağazaları kapatılacak. İnsanlar sadece iş, yiyecek alışverişi, eğitim ve egzersiz için dışarı çıkabilecek. Ülkede son 24 saatte 21 bin 915 yeni vaka tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı bir milyon 11 bin 660’a çıktı.

OTOBÜSÜ KARIŞTIRAN ‘MASKESİZLER’ ATILDI



Rusya’nın Krasnoyarsk kentinde bir otobüste yolcuların biletlerini kontrol eden görevli, iki kişinin maske takmadığını gördü. Sözlü olarak uyarıda bulunan bilet görevlisi, iki kişi tarafından darbedildi. Söz konusu kişilerin bilet parası ödemeyi reddettikleri ve alkollü oldukları belirtildi. Alkollü kişiler araya giren kişiler tarafından ilk durakta otobüsten atıldı.

BELÇİKA KAPATIYOR İSPANYA YAĞMALIYOR



Fransa ve İtalya’nın ardından İspanya’da da çok sayıda dükkan ve mağazanın yağmalandığına dair görüntüler yayınlanıyor. Barselona’da göstericiler, koronavirüs tedbirlerini protesto etmek için sokağa çıktı. Göstericiler, mağazaları da yağmaladı. Fransız spor mağazasından bisiklet ve spor ürünlerini çaldı. Belçika’da ise vakaları azaltmak için daha önce alınan tedbirlere yenileri eklenerek marketler ve eczaneler hariç mağazaların 1 Aralık’a kadar kapatılmasına karar verildi.