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  3. Fransa Savunma Bakanlığı duyurdu: Mali'de El Kaide lideri Abdel Malek Droukdel öldürüldü!
05 Haziran 2020 Cuma 23:51 | Son Güncelleme:

Fransa Savunma Bakanlığı duyurdu: Mali'de El Kaide lideri Abdel Malek Droukdel öldürüldü!

Fransa Savunma Bakanlığı duyurdu: Mali'de El Kaide lideri Abdel Malek Droukdel öldürüldü!

Fransa Savunma Bakanlığı Mali'de El Kaide terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda El Kaide lideri Abdel Malek Droukdel'in öldürüldüğünü duyurdu.

Fransa, Mali'de düzenlenen operasyonda, Kuzey Batı Afrika'da faaliyet gösteren Mağrip El Kaidesi'nin (AQIM) lideri Abdelmalek Droukdal'in öldürüldüğünü açıkladı.

AA'nın aktardığı habere göre, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve G5 Sahel ülkelerinin liderlerinin, Sahel bölgesinde terörle mücadele etme konusunda kararlı olduklarını belirtti.

Fransız ordusunun ortaklarının desteğiyle 3 Haziran'da Mali'nin kuzeyinde düzenlediği operasyonda, Droukdal'in ve ona yakın isimlerin öldürüldüğünü duyuran Parly, bölgede DEAŞ'e karşı mücadelenin devam ettiğini kaydetti.

Fransa Savunma Bakanlığı duyurdu: Mali'de El Kaide lideri Abdel Malek Droukdel öldürüldü!
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