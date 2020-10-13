  • $7,9083
  • 9,3322
  • 488.871
  • 1177.42
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Dünya
  • Fransa medyası duyurdu: Ülkede yaşayan Ermeni kökenliler Azerbaycan'a karşı savaşmaya gidiyor
13 Ekim 2020 Salı 10:56 | Son Güncelleme:

Fransa medyası duyurdu: Ülkede yaşayan Ermeni kökenliler Azerbaycan'a karşı savaşmaya gidiyor

Fransa medyası duyurdu: Ülkede yaşayan Ermeni kökenliler Azerbaycan'a karşı savaşmaya gidiyor

Fransa medyası, ülkede yaşayan kökenlilerin Azerbaycan'a karşı savaşmaya gittiğini duyurdu. Ermeni asıllı bir Fransa vatandaşının Marsilya'dan Erivan'a olan yolculuğunu haber yaptı.

Fransa medyası, ülkede yaşayan Ermeni kökenlilerin, Azerbaycan'a karşı gönüllü asker olarak savaştığını duyurdu.

TRT Haber'de yer alan habere göre Liberation gazetesi, Ermeni asıllı bir Fransa vatandaşının Marsilya'dan Erivan'a olan yolculuğunu haber yaptı.

Haberde, 64 yaşındaki Gilbert Minassian'ın tarifeli bir uçakla Ermenistan'ın başkenti Erivan'a gittiğini yazıldı; ondan "bir savaş kahramanı" olarak bahsedildi.

Gazete, bu kişinin 80'li yıllarda da, Azerbaycan'a karşı yine Ermenistan ordusu saflarında çatıştığını duyurdu.

HACIYEV UYARDI

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev ise Liberation gazetesinin linkini sosyal medya hesabından paylaşarak söz konusu kişilerin "paralı asker" olarak Azerbaycan'a karşı savaştığına vurgu yaptı.

Hacıyev, Fransız hükümetini gerekli önlemleri almaya çağırdı.

Daha önce Le Figaro gazetesi, Strasbourg'dan Ermenistan ordusuna katılan yine Ermeni asıllı bir kişinin haberini yapmıştı.

<p>Gürcistan’daki devlet başkanlığı görevi sırasında zimmetine para geçirme ve görevi kötüye k

Eski Gürcistan Bevlet Başkanı Saakaşvili'ye Atina'da yumruklu saldırı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Ezilen alyansını bakın nasıl düzeltti! Her anını paylaştı...

Duyanların inanmakta güçlük çektiği paranormal olaylar

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.