Fransa Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandırıyor... ABD ile ortak tatbikat yaptılar

ABD Donanmasından "USS Roosevelt" muhrip gemisi ile Fransız Donanmasına bağlı "FS La Fayette" fırkateyninin Doğu Akdeniz'de ortak tatbikat yaptıkları açıklandı.

AA'nın aktardığı habere göre, ABD Donanmasından yapılan açıklamada, Arleigh Burke sınıfı Roosevelt muhribi ile La Fayette fırkateyninin bölgede ortak operasyon ve manevra kabiliyetinin yanı sıra bağlantı, iletişim, taktiksel ortak karar alma kabiliyetleri konusunda eğitim yaptıkları belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"ABD Donanmasına bağlı gemiler, düzenli olarak NATO müttefikleri ve ortak güçlerle iş birliği ve bölge deniz güvenliğini güçlendirmek için ortak eğitim operasyonları yapıyor."

Öte yandan geçtiğimiz aylarda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Doğu Akdeniz'deki askeri varlıklarını artıracaklarını belirterek, Türkiye'ye bu bölgede yürüttüğü doğalgaz arama faaliyetlerini durdurma çağrısı yapmıştı.

MACRON, TÜRKİYE'NİN DOĞU AKDENİZ'DEKİ FAALİYETLERİNDEN RAHATSIZ



Türkiye karşıtlığı ile bölgede istikrarsızlığı körükleyen Macron, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile bir telefon görüşmesi yapmış ve görüşmede Miçotakis'e Türkiye'nin "tek taraflı" gerçekleştirdiği arama faaliyetlerinden kaygı duyduğunu ve iki NATO üyesi arasında "barışçıl bir diyalog ortamının doğabilmesi için" bu faaliyetlerin durdurulması gerektiğini söylediği bildirilmişti.

Macron ayrıca, "bölgedeki durumu izlemek ve uluslararası hukukun uygulanma kararlığını vurgulamak amacıyla" Doğu Akdeniz'deki askeri varlığını "geçici olarak güçlendireceklerini" de sözlerine eklemişti.