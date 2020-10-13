Fransa Dışişleri Bakanından Dağlık Karabağ açıklaması... Macron ile çelişti

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Dağlık Karabağ sorununda ülkesinin tarafsız kalması gerektiğini belirtti. Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 30 Eylül'de yaptığı bir konuşmada işgalci Ermenistan'a dayanışma mesajı göndererek tansiyonu yükseltecek hiçbir açıklamayı kabul etmeyeceklerini açıklamıştı.

AA'nın aktardığı habere göre, Le Drian, Ulusal Meclis'te yaptığı açıklamada, milletvekillerin Dağlık Karabağ ile ilgili yaşanan sorunda Ermenistan'a destek verilmesi gerektiği yönündeki çağrıya ilişkin, şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatın (AGİT) 1994'te Rusya ve ABD ile bize verdiği yetki, Fransa'nın tarafsız kalmasını gerektiriyor."

AGİT Minsk Grubu'nun eş başkanları ABD, Rusya ve Fransa'nın Dağlık Karabağ sorununun çözümünde ara buluculuk rolünün bulunduğunu ifade eden Le Drian, "İki ülkeden (Azerbaycan ve Ermenistan) birini taraf tutarsak meşru olamayız." dedi.

Le Drian, ülkesinin Ermenistan ile "yakın ikili ilişki" sürdürdüğünü belirterek Azerbaycan ile de uzun süreli ilişkilerinin bulunduğunu kaydetti.

MACRON ERMENİSTAN'A DAYANIŞMA MESAJI GÖNDERMİŞTİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 30 Eylül'de yaptığı açıklamada Azerbaycan ve işgalci Ermenistan'a Dağlık Karabağ'daki çatışmalara şartsız son verme çağrısında bulunmuştu.

Macron, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Azerbaycan tarafından saldırılar düzenlendiği belirlendi. Bu saldırılara son verilmesini istedim. Sınırda bir şeyler olsa da orantısız olan bu saldırıları açık şekilde kınadım. Temmuz ayından bu yana bir şeyler oluyor. Bu konuda çok dikkatliyim. Pazar günü saldırıların Azerbaycan'dan geldiği belirlendi. Her iki taraf ateşkese uymalı."

TÜRKİYE'YE YÖNELİK KÜSTAH SÖZLER

Macron, Dağlık Karabağ konusunda Türkiye'ye yönelik küstah açıklamalarda bulunarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Türkiye'nin siyasi açıklamalarını not aldım. Bu açıklamalar düşüncesizce ve tehlikeli. Türkiye'nin son saatlerde savaş mesajları oldu ve bu Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'ı yeniden fethetmesine yönelik mesajlar. Bunu kabul etmeyiz."

Emmanuel Macron, Ermenistan'ın egemenliğine ve halkına saygı gösterilmesi gerektiğini ifade ederek, tansiyonu yükseltecek hiçbir açıklamayı kabul etmeyeceklerini söylemişti.