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  3. First lady'ye 3 saatlik estetik ameliyat

First lady'ye 3 saatlik estetik ameliyat

First lady'ye 3 saatlik estetik ameliyat

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un (41) eşi first lady Brigitte Macron’un (66) 17 Temmuz’da başkent Paris’teki Özel Amerikan Hastanesi’nde 3 saatlik bir estetik operasyon geçirdiği iddia edildi.

Brigitte Macron’a, dünyaca ünlü isimlerin sıkça ziyaret ettiği hastanenin plastik cerrahi bölümünde gerçekleşen ameliyatı için genel anestezi uygulandığı ifade ediliyor. Yüz gençleştirme operasyonu geçirdiği tahmin edilen first lady, daha önce eşi Emmanuel Macron’dan daha yaşlı göründüğünü açıkça dile getirmişti. Elysee Sarayı’na yakınlığıyla bilinen Fransız Closer dergisinde çıkan haberlere göre, Brigitte Macron’un ameliyatı gayet sorunsuz geçti, first lady aynı gün taburcu edildi. First lady’nin operasyondan sonraki gün hastaneye 3 araçtan oluşan bir konvoy ve en az 4 korumayla döndüğü öne sürüldü. İki günlük dinlenme sürecini atlatan emekli öğretmen Brigitte Macron, Fort Bregancon bölgesinde tatil yapan eşi Emmanuel Macron’a katıldı.

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