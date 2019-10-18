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  3. Yabancı teröristlerle ilgili Macron'dan Türkiye şartı: Türkiye'ye gidecekler ve Türkiye'den Fransa'ya gelecekler

Yabancı teröristlerle ilgili Macron'dan Türkiye şartı: Türkiye'ye gidecekler ve Türkiye'den Fransa'ya gelecekler

Yabancı teröristlerle ilgili Macron'dan Türkiye şartı: Türkiye'ye gidecekler ve Türkiye'den Fransa'ya gelecekler

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye'de bulunan yabancı teröristlere ilişkin, "Eğer bunlar Avrupa'ya gelmek istiyorsa Türkiye'ye gidecekler ve Türkiye'den Fransa'ya gelecekler. Başka yollarla Fransa'ya gelemezler." dedi.

Macron, Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi.

"Yabancı teröristler Irak'ta saldırı düzenlediyse orada yargılanacaklar. Eğer bunlar Avrupa'ya gelmek istiyorsa Türkiye'ye gidecekler ve Türkiye'den Fransa'ya gelecekler. Başka yollarla Fransa'ya gelemezler." ifadelerini kullanan Macron, bu durumda Türkiye'nin senelerdir yaptığı gibi kendilerine bildirmesi gerektiğini belirtti.

Macron, bu şekilde Fransa'ya gelen teröristlerin yargılanacağını ve tutuklanacağını ifade ederek, şunları söyledi:

"Fransa, ABD ve Türkiye NATO'nun müttefikleridir ve Twitter üzerinde ABD'nin askerlerini Suriye'den geri çektiğini öğrendim. NATO'nun diğer gücü ise DEAŞ'a karşı uluslararası koalisyonunun ortağı olan ve DEAŞ ile mücadele edenlere (YPG'lilere) saldırmaya karar verdi. PKK ve teröristlere karşı mücadeleye saygım var. Bunu (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan'a her zaman söyledim. Ama DEAŞ'a karşı mücadele eden (çoğunluğunu YPG'nin oluşturduğu) SDG'liler PKK'lı değil. Dolayısıyla son günlerde yaşananlar Batı ve NATO'nun ağır hatasıdır."

Bu gelişmelerin NATO'nun işleyişinin sorgulanmasına neden olduğunu dile getiren Macron, "Türkiye'nin ne yapmaya çalıştığını anlamak lazım. İç güvenliğini sağlayarak Türkiye'yi daha makul pozisyonlara getirmeliyiz. Bunu bizim (siyasi) takvimimize saygı göstererek de yapmalıyız." şeklinde konuştu.

Macron, Avrupa'nın daha güçlü bir savunma stratejisine sahip olması gerektiğini vurgulayarak, "Orta Doğu bölgesinde kazançlı çıkan İran, Türkiye ve Rusya oldu." dedi.  (AA)

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