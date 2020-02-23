Fransa, Charles De Gaulle savaş gemisini Güney Kıbrıs'a gönderdi

Limasol Limanı'na demirleyen gemiyi Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile Savunma Bakanı Savvas Angelidis ziyaret etti.

DHA'nın haberine göre, içerisinde bin 200 bahriyeli, 600 deniz piyadesi ve deniz kuvvetleri personeli bulunan gemide, 20 Rafale Marina savaş uçağı, iki adet erken uyarı sistemiyle donatılmış Hawkeye E2-C radar uçağı, bir adet Caiman helikopteri ve iki adet Dauphin Pedro helikopteri bulunuyor.

ANASTASİADİS'İN "SAVAŞ GEMİSİ" SEVİNCİ

Savaş gemisinde düzenlenen resepsiyona katılan Anastasiadis, Fransa donanmasından Charles de Gaulle uçak gemisinde olmanın verdiği memnuniyeti dile getirdi. Anastasiadis şöyle konuştu:

"Fransa'nın Doğu Akdeniz'e ve özellikle (Güney) Kıbrıs'a uçak gemisi göndermesi Fransa-Kıbrıs ilişkilerindeki kalite artışını yansıtıyor."

ABD, KIBRIS'A ÜS İNŞA EDİYOR

Öte yandan, Amerika’nın, İngilizlerin Kıbrıs'taki Ağrotur Üssü’nde askeri üs inşa ettiği bildirildi. Askeri üssün yaklaşık 10 bin metrekare büyüklüğünde olduğu ve Amerikalıların savaş faaliyetlerine ev sahipliği yapmasının planlandığı belirtildi.

ABD'nin, Baf Havaalanı'nda ise 350 tam teçhizatlı askerinin de bulunduğu bildirilmişti.