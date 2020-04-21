Finlandiya'nın 2. Dünya Savaşı'nda Ruslara soykırım yaptığı iddiası

Rusya, Karelya bölgesindeki halkına, Finlandiya'nın 2. Dünya Savaşı'nda soykırım uyguladığı iddiasını, gizlilikleri kaldırılan belgeler üzerinden araştırmaya başladı.

AA'nın aktardığı habere göre, Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından gizliliği kaldırılan belgeler üzerinde çalışıldığı kaydedildi.

Karelya bölgesindeki halkına, 1941-1945 yıllarında Finlandiya tarafından soykırım yapılıp yapılmadığının araştırıldığı belirtilen açıklamada, "Irk üstünlüğü ve nefret yönündeki fikirlere dayanan eylemler, onlarca sene sonra bile cezasız kalmamalıdır. Bu tür suçların zamanaşımı yoktur." ifadeleri kullanıldı.

FİNLANDİYA, RUSYA'DAN ARŞİVLERİ AÇMASINI TALEP ETTİ



Finlandiya yönetimi de Rusya'dan arşivlerini açmasını istedi.

Finlandiya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 2. Dünya Savaşı dönemine ilişkin tüm dava süreçlerinin 1947'de yapılan Paris Barış Antlaşması ile çözüldüğü vurgulandı.

Açıklamada, "Bu, ne Finlandiya ne de Rusya için yeni bir sorundur. Finlandiya'nın askeri politikası konusu savaştan sonra mahkemede dikkatlice incelendi." ifadelerine yer verildi.