Finlandiya'da bir plaj binlerce 'buzdan yumurtayla' kaplandı

Finlandiya ile İsveç arasındaki Bothnia Körfezi’nde bulunan Hailuoto Adası’ndaki Marjaniemi Plajı yumurtaya benzeyen binlerce buz topuyla kaplandı. Yumurtaların en büyüğünün bir futbol topu kadar olduğu belirtildi.

Bu nadir ve eşsiz doğa olayı amatör fotoğrafçı Risto Mattila tarafından görüntülendi.

Eşiyle bir yürüyüş yapan Mattila, yaklaşık 30 metrelik bir alan yayılan ‘buzdan yumurtaları’ görünce şaşkına döndüklerini söyledi.

Plajın yakınlarındaki Oulu şehrinde yaşayan Mattila, “Bu civarda 25 yıldır böyle bir şey görmedim. Harika bir manzaraydı” yorumunu yaptı.

ÖZEL HAVA KOŞULLARI GEREKİYOR

BBC’nin hava durumu uzmanı George Goodfellow’a göre, buzların bu formu alması için havanın soğuk ve rüzgârlı olması gerekiyor. Goodfellow, “Genel manzaraya bakılırsa, bu küreler daha geniş bir buz örtüsünden meydana gelmiş, dalgalar tarafından aşındırılarak bu yuvarlak şekli almışlar” dedi.

Finlandiya Meteoroloji Enstitüsü’nden uzman Jouni Vainio da, bu oluşumun bir hayli nadir olduğunu ve çok özel hava koşullarında gelişebileceğini söyledi.

Vainio, buzdan yumurtaları şöyle açıkladı, “Bunun oluşması için doğru hava sıcaklığı gerekiyor; sıfırın altında ancak sadece birkaç derece. Aynı zamanda su sıcaklığının da nerdeyse donma noktasında olması, sığ ve hafif eğimli bir sahil ve sakin dalgalar, belki hafif bir rüzgâr gerekir. (Topların) Merkez, çevreden buz toplamaya başlıyor, sahil boyunca rüzgârlarla ileri geri hareket ettikçe, küçük toplar ıslanıyor, donuyor ve gittikçe büyüyor.”

SONBAHAR İDEAL ZAMAN

ABD’deki Illinois Eyalet Üniversitesi’nden Dr. James Carter da bu olayın en iyi sonbaharda gözlenebileceğini belirtti. Bu dönemde su yüzeylerinin buz tutmaya başladığına dikkat çeken Carter, dalgalarla hareket ettikçe kar formunda bu tarz şekillerin meydana geldiğini söyledi.

Daha önce de Rusya’da Sibirya kıyılarındaki Nyda kasabasında ve ABD’de Chicago kentindeki Michigan Gölü’nde benzer buzdan şekillere rastlanmıştı.