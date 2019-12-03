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Finlandiya Başbakanı Antti Rinne istifa etti

Finlandiya Başbakanı Antti Rinne istifa etti

Finlandiya Başbakanı Rinne, koalisyon ortaklarından Keskusta (Merkez) Partisi’nin güven oylamasında karşıt oy kullanacağını açıklamasının ardından istifa etti.

Finlandiya'da Posta hizmetleri grevinin akabinde kısa bir süre önce istifa eden Kamu Ortaklıkları Bakanı Sirpa Paatero’nun ardından ülkedeki siyasi güven ortamının sarsılması nedeniyle Başbakan Rinne de istifa dilekçesini Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö’ye sundu.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Rinne'nin istifasını kabul ettiğini açıkladı.

Keskusta Partisinin yanı sıra bir diğer koalisyon ortağı Kokoomus (Ulusal Koalisyon) Partisi Genel Başkanı Petteri Orpo da güven oylaması yapılmasını talep etmiş ve Rinne’nin başbakanlık görevine devam etmesini desteklemeyeceğini söylemişti.


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