Filistinlilerin iş yerleri de yıkılıyor

Başbakan Netanyahu, bölgede Filistinlilere vatandaşlık hakkı tanımayacaklarını ve ilhakları hızlandıracaklarını söylemişti. İsrailli tarihçi Pappe, Mavi Marmara olayının yıl dönümünün insanlara dayanışmanın önemini hatırlattığını belirterek “Böylesine hayatlarını kaybetme pahasına kararlı insanlar oldukça İsrail ve ABD’nin bölge için planları işe yaramayacak” dedi.

