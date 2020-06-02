02 Haziran 2020 Salı 03:46 | Son Güncelleme:
Başbakan Netanyahu, bölgede Filistinlilere vatandaşlık hakkı tanımayacaklarını ve ilhakları hızlandıracaklarını söylemişti. İsrailli tarihçi Pappe, Mavi Marmara olayının yıl dönümünün insanlara dayanışmanın önemini hatırlattığını belirterek “Böylesine hayatlarını kaybetme pahasına kararlı insanlar oldukça İsrail ve ABD’nin bölge için planları işe yaramayacak” dedi.
Filistinlilerin iş yerleri de yıkılıyor
İsrail'in, işgal altındaki Kudüs'te Filistinlilere ait 200 kadar iş yerini yıl sonuna kadar yıkmakta kararlı olduğu bildirildi.
Başbakan Netanyahu, bölgede Filistinlilere vatandaşlık hakkı tanımayacaklarını ve ilhakları hızlandıracaklarını söylemişti. İsrailli tarihçi Pappe, Mavi Marmara olayının yıl dönümünün insanlara dayanışmanın önemini hatırlattığını belirterek “Böylesine hayatlarını kaybetme pahasına kararlı insanlar oldukça İsrail ve ABD’nin bölge için planları işe yaramayacak” dedi.