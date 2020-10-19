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  • Filistinlilerden "ihanet anlaşması" tepkisi... BAE heyeti Mescid-i Aksa'yı terk etmek zorunda kaldı
19 Ekim 2020 Pazartesi 10:06 | Son Güncelleme:

Filistinlilerden "ihanet anlaşması" tepkisi... BAE heyeti Mescid-i Aksa'yı terk etmek zorunda kaldı

Filistinlilerden "ihanet anlaşması" tepkisi... BAE heyeti Mescid-i Aksa'yı terk etmek zorunda kaldı
AA

İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında, 15 Eylül'de imzalanan ihanet anlaşmaları nedeniyle, Filistinliler, Mescid-i Aksa'ya giren Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) heyetine tepki gösterdi. İsrail polisinin korumasında Mescid-i Aksa'ya giren BAE heyeti, Filistinliler tarafından camiden çıkarıldı.

Filistinliler, İsrail polisinin korumasında Mescid-i Aksa'ya giren Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) heyetini camiden çıkardı.

AA'da yer alan habere göre, Filistinli Vadi Hilva Enformasyon Merkezinin Facebook sayfasında yayımlanan görüntülerde İsrail polisi eşliğinde Aksa'ya giren BAE heyetinin, cami cemaati tarafından dışarı çıkarılması yer alıyor.

Kayıtlarda bir Filistinlinin, tartıştığı BAE heyetini ihanet anlaşması taraftarı olmakla suçladığı, kendileriyle muhatap olmadığını söylediği ve Aksa'dan derhal çıkmalarını istediği görülüyor.

Tartışmanın ardından BAE heyeti, camiyi terk etmek zorunda kalıyor.

Geçen hafta da Umman'dan geldiği belirtilen heyet, Mescid-i Aksa'yı İsrail polisi korumasında ziyaret etmişti. Son zamanlarda Körfez ülkelerinden gelen heyetlerin Aksa'yı İsrail güvenlik güçlerinin kontrolünde ziyaret etmeye çalışmaları dikkati çekiyor.

İsrail ile BAE ve Bahreyn arasındaki ihanet anlaşmaları, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen resmi törenle imzalanmıştı.

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