Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9653
  • 6,6923
  • 245.254
  • 93.946
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Filistinli gruplar: İsrail'in Gazze saldırılarına izin vermeyeceğiz

Filistinli gruplar: İsrail'in Gazze saldırılarına izin vermeyeceğiz

Filistinli gruplar: İsrail'in Gazze saldırılarına izin vermeyeceğiz

Hamas ve İslami Cihad, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına izin vermeyeceklerini ve halkı korumakta kararlı olduklarını duyurdu.

Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu, İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye düzenlediği saldırıların ardından yaptığı yazılı açıklamada, "Filistin direnişi, işgalci İsrail'in Gazze'deki halkımıza yönelik saldırılarına izin vermeyecek." ifadesini kullandı. 

Kanu, Filistinlilerin, kanlarının boşa akıtılamayacağı, İsrail'in saldırılarına izin verilmeyeceğini aktardı.

"GAZZE HALKINI KORUMAKTA KARARLIYIZ"

İslami Cihad ise Filistin direniş gruplarının halkını korumakta kararlı olduğunu vurguladı.

İslami Cihad Sözcüsü Musab el-Berim, yaptığı yazılı açıklamada, "Filistin direnişi, hangi şart altında olursa olsun halkını koruma ve işgalci İsrail'e karşı koyma görevinde kararlı." ifadesine yer verdi.  

GAZZE-İSRAİL SINIRINDA GERGİNLİK ARTIYOR

İsrail ordusunun bugün sabah saatlerinden itibaren abluka altındaki Gazze'nin güneyine düzenlediği saldırıda da Filistinli bir genç şehit olmuş, 4 kişi yaralanmıştı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise sabah saatlerinden itibaren Gazze Şeridi'nden İsrail tarafına yaklaşık 90 roket atıldığı belirtilmişti.

İsrail'in dün Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait mevzilere düzenlediği hava saldırısı ile Gazze Şeridi sınırında 30 Mart'tan bu yana düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüşü Yürüyüşü" gösterilerini hedef alan silahlı saldırılarında 4 Filistinli şehit olmuş, 51 kişi yaralanmıştı. 

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Rus şarkıcı Timati konserini 'Selamun Aleyküm' diyerek açtı
Ebru Şallı canlı yayında açıkladı: 1 yıldır oğlumun hastalığı ile mücadele ediyoruz
Murat Boz'dan eski sevgilisi Eliz Sakuçoğlu'na şok!
Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz'ın aracının fiyatı dudak uçuklattı!
Ünlü oyuncu Burcu Binici yaşadığı şoku anlattı! Sarı taksi kabusu!
Datça´da turfanda patateste rekoltenin yüksek olması üreticisini sevindirdi. Patates ekimi yapan üre

Turfanda Patates Üreticinin Yüzünü Güldürdü

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Artık o cezalar e-Devlet'te görülecek

Adana'da can pazarı! Ölü ve yaralılar var