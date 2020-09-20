Filistin'e tam destek: Katar, İsrail'le normalleşme iddialarını yalanladı

Katar, uluslararası kararlar çerçevesinde, İsrail'in Filistin topraklarını işgaline son verme ve başkenti Kudüs olan Filistin Devleti'ni kurma konusundaki kararlı konumunu teyit etti.

Arap medyasından bazı yayın organlarında, ABDli bir yetkiliye dayandırılan, "Katar'ın İsrail ile normalleşmeyi kabul ettiği" iddialarına yer verilmesi üzerine, Katar Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklamada bulundu.

Açıklamada, "Filistin meselesine yönelik Katar'ın konumunu yanlış aksettiren ve imajını bozmaya yönelik medyada çıkan bazı yanıltıcı kampanyaları görmek üzücü." ifadesine yer verildi.

Katar'ın Filistin meselesindeki duruşunda herhangi bir değişikliğin olmadığı vurgulanan açıklamada, "İsrail'in, Filistin topraklarını işgaline son verme ve başkenti Kudüs olan Filistin Devleti'ni kurma konusundaki kararlı konumumuzu teyit ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca şunlar kaydedildi:

"Katar, Filistin halkının tüm meşru haklarını elde edene kadar Filistinli kardeşlerin acılarını hafifletmek için elinden gelen her türlü desteği sağlamak için hiçbir çabadan kaçınmayacaktır."

Suudi Arabistan’ın Al Arabiya kanalı, Katar’ın İsrail ile normalleşmeye ilişkin ABD’ye verdiği yanıtı çarpıtan bir haber yayımlamıştı.

Haberde, ABD Körfez İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Timothy Lenderking'in "Katar'ın İsrail ile normalleşme anlaşmasının imzalanmasını kabul ettiği" şeklinde bir iddia yer almıştı ancak ABDli yetkilinin açıklamalarında, "Katar'ın, İsrail ile son normalleşme anlaşmalarını reddettiği, Washington'un bunu anlayış ile karşıladığı ve normalleşme ile ilgili görüşmelerin halen devam ettiği" ifadesine yer verilmişti.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lulva el-Hatır, 14 Eylül'de ABD merkezli yayın organı Bloomberg'e verdiği mülakatta, Filistinlilerle anlaşmazlığı çözülene kadar ülkesinin İsrail ile diplomatik ilişkiler kurmayacağını söylemişti.

İsrail, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle körfez ülkelerinden Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn ile ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.



CEZAYİR FİLİSTİN'E İHANET ANLAŞMALARINA KATILMAYACAK

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, ülkesinin "İsrail'le normalleşme furyasına katılmayacağını" söyledi.

Cezayir devlet televizyonundan yayınlanan röportajında Cumhurbaşkanı Tebbun, İsrail'le normalleşme konusunda açıklamalarda bulundu.

Tebbun, "Bir tür normalleşme furyası görüyorum. Biz buna katılmayacağız ve kutlamayacağız. Filistin meselesi bizim için ve tüm Cezayirliler için kutsal bir dava olarak kalacak." dedi.

Filistin meselesinin 1967 sınırlarında ve başkenti Kudüs olan bir Filistin devleti kurulmadan çözülemeyeceğinin altını çizen Tebbun, "Bu devlet (Filistin) ilan edilirse, Orda Doğu sorunu çözülür." ifadesini kullandı.

İsrail, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn ile ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

İSRAİL GAZETESİ: SUDANLI VE İSRAİLLİ YETKİLİLER ABU DABİ'DE GÖRÜŞECEK

İsrail'in "Walla News" gazetesinde yer alan haberde, İsrailli ve Sudanlı yetkililerin bir araya geleceği Abu Dabi'deki görüşmeye ABD'li ve BAE'li yetkililerin de katılacağı kaydedildi.

Sudanlı yetkililerin İsrail ile ilişkileri normalleştirme karşılığında "Sudan ekonomisine 2 milyar dolar hibe yapılması ve 1,2 milyar dolarlık petrol ile buğday yardımında bulunulması" gibi bazı talepleri olduğu ifade edildi.

Ekonomik yardımların yanı sıra Hartum yönetiminin ABD'den Sudan'ı "teröre destek veren ülkeler" listesinden çıkarmasını istendiği ileri sürüldü.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, ülkesinin diplomatik ilişkilere sahip olmadığı İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu ile şubatta Uganda'da bir araya gelmişti.