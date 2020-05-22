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  3. Filistin güvenlik güçleri Kudüs'teki B bölgesinden çekildi
22 Mayıs 2020 Cuma 01:43 | Son Güncelleme:

Filistin güvenlik güçleri Kudüs'teki B bölgesinden çekildi

Filistin güvenlik güçleri Kudüs'teki B bölgesinden çekildi

Filistin güvenlik güçlerinin Oslo Anlaşması'na göre B bölgesi olarak sınıflandırılan işgal altındaki Kuzey ve Doğu Kudüs'e bağlı belde ve yerleşim bölgelerinden çekildiği bildirildi.

 Filistin güvenlik güçlerinin Oslo Anlaşması'na göre B bölgesi olarak sınıflandırılan işgal altındaki Kuzey ve Doğu Kudüs'e bağlı belde ve yerleşim bölgelerinden çekildiği bildirildi.

Bölgedeki görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Filistin güvenlik güçleri işgal altındaki Kudüs'ün kuzeybatısındaki Beyt İksa, Katanna ve Biddu beldeleri, kentin kuzeyindeki Ebu Dis ile İyzariyye beldelerinden çekildi.

Filistin resmi makamlarından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan, Filistin Başbakanı Muhammed İştiyye Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın İsrail ve ABD ile ilişkilerin kesilmesine ilişkin aldığı kararların hayata geçirilmesi talimatı vermişti.

Buna göre İştiyye, akşam saatlerinde gerçekleşen olağanüstü kabine toplantısında tüm bakanlıklara Abbas'ın aldığı kararlara ilişkin fiili adımlar atma ve acil tedbirler alma talimatı vermişti.


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