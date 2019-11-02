Filipinler'deki depremlerde ölü sayısı 17'ye çıktı

Filipinler Ulusal Afet Risk Azaltma ve Yönetim Kurulu (NDRRMC) tarafından yayımlanan son durum raporuna göre, ülkenin güneyindeki Mindanao Adası'nda 29 ve 31 Ekim'de meydana gelen 6,6 ve 6,5 büyüklüğündeki depremlerde Davao del Sur, Cotabato ve Sultan Kudarat bölgelerinde 17 kişi hayatını kaybetti. Toplam 327 kişinin yaralandığı depremlerde, kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

AA