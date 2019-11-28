Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7687
  • 6,3557
  • 270.264
  • 107126
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Filipinler'de üniversite kampüsünde el bombası patladı: 2 ölü

Filipinler'de üniversite kampüsünde el bombası patladı: 2 ölü

Filipinler'de üniversite kampüsünde el bombası patladı: 2 ölü

Filipinler'in Misamis Oriental vilayetinde, bir üniversitenin kampüsünde el bombasının patlaması sonucu biri şüpheli diğeri polis 2 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Filipinler basınındaki haberlere göre, polis yetkilileri, Initiao Üniversitesi'nin kampüsünde şüpheli birinin el bombasıyla dolaştığına ilişkin ihbar aldıklarını belirtti.

Şüpheliye müdahale edildiği sırada, şüphelinin elinden aldığı el bombasının aniden patlaması sonucu ağır yaralanan emniyet yetkilisi Jason Magno'nun kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini bildiren yetkililer, patlamanın ardından diğer bir polisin de şüpheliye ateş açtığını ifade etti.

Şüphelinin, polisin açtığı ateş sonucu mu yoksa patlama esnasında mı öldüğünün henüz netlik kazanmadığı aktarıldı.

Kampüsteki patlamada, 10'u öğrenci, biri polis memuru olmak üzere toplam 11 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Şüphelinin cebinden çıkan kimlik kartından adının "Ibrahim Basher" ve yaşının 65 olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA

 


Taze anne Müge Boz'dan korkutan açıklama
Güzel oyuncudan sevgilisine evlilik teklifi!
Kenan Doğulu'dan aylar sonra gelen Beren Saat paylaşımı!
İhaneti kaldıramadı! Hafızasını sildirecek
Türkiye'ye dönen Can Yaman umduğunu bulamadı! Böyle karşılandı
<p>Burdur kent merkezine 150, Altınyayla ilçesine 25, Muğla´nın Fethiye ilçesine 90 kilometre mesafe

Karanlıkdere Kanyonu´nda Sonbahar Güzelliği

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

1915 Çanakkale Köprüsü adım adım yükseliyor

YPG/PKK'nın tünel kazarak karargaha çevirdiği okul görüntülendi