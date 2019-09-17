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  3. Filipinler'de kamyon uçurumdan yuvarlandı : 20 ölü

Filipinler'de kamyon uçurumdan yuvarlandı : 20 ölü

Filipinler'de kamyon uçurumdan yuvarlandı : 20 ölü

Filipinler’in güneyinde yolcu taşıyan kamyonun uçuruma yuvarlanması sonucu 20 kişi hayatını kaybetti. Yerel kaynaklar, Kazanın ardından yardım ekiplerinin 20 kişinin cesetlerine ulaştığını aktardı.

Filipinler’in güneyinde bulunan Cotabato eyaletinin T'Boli kasabasında yolcu taşıyan kamyon uçuruma yuvarlandı.

Olayda en az 20 kişi yaşamını yitirdiği belirtildi. Yerel kaynaklar, Kazanın ardından yardım ekiplerinin 20 kişinin cesetlerine ulaştığını aktardı. Öte yandan, olaya ilişkin birkaç kişinin yaralandığı öğrenildi.

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