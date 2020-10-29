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  • Filipinler'de horoz dövüşüne düzenlenen baskında, polis horoz tarafından öldürüldü
29 Ekim 2020 Perşembe 00:03 | Son Güncelleme:

Filipinler'de horoz dövüşüne düzenlenen baskında, polis horoz tarafından öldürüldü

Filipinler'de horoz dövüşüne düzenlenen baskında, polis horoz tarafından öldürüldü

Filipinler'de yasa dışı horoz dövüşü düzenlenen bir mekana yapılan polis baskınında bir polis memuru horoz tarafından öldürüldü.

Filipinler'de horoz dövüşü düzenlenen bir salona polis tarafından baskın düzenlendi. Baskında polis memuru Teğmen Christine Bolok, ayağına jilet bağlanan bir horozun saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti.

BBC'de yer alan habere göre, ülkedeki horoz dövüşlerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını başladığından beri yasak olduğu bildirildi. Pandemi öncesi ise bu dövüşlere yalnızca pazar günleri ve resmi tatillerde, lisanslı dövüş salonlarında izin veriliyordu.

AFP'ye konuşan Bölge Emniyet Müdürü Yarbay Arnel Apud, olayın "büyük bir talihsizlik" ve "açıklaması güç bir şanssızlık" olduğunu kaydederek şu ifadeleri kullandı:

"Haberi duyduğumda kulaklarıma inanamadım. 25 yıllık meslek hayatımda ilk defa bir adamımı horoz dövüşünde hayvanın ayağına takılan jilet nedeniyle kaybettim."

Baskında üç kişi gözaltına alındı, yedi dövüş horozu, iki jilet seti ve 550 Filipin Pesosuna (yaklaşık 90 TL) el konuldu. Üç zanlı ise aranıyor.

Filipinler'de popüler olan horoz dövüşlerini çok sayıda kişi izliyor. Dövüşlere büyük bahisler de oynanıyor.

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