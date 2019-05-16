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Filipinler ile Kanada arasında çöp krizi büyümeye devam ediyor

Filipinler ile Kanada arasında çöp krizi büyümeye devam ediyor

Filipinler'in geri dönüştürülebilir etiketiyle ülkeye gönderilen çöpün elden çıkarılması konusunda Kanada ile yaşadığı gerilim büyüyor.

Filipinler'in 2014'de gemiyle ülkeye getirilen çöpün geri alınması için Kanada'ya tanıdığı sürenin 15 Mayıs'ta dolması üzerine, Filipinler'in Ottawa Büyükelçisi geri çağrıldı. Filipinler Dışişleri Bakanı Teddy Locsin Jr, Kanada'daki büyükelçinin ve konsolosların geri çağrıldığını belirterek "Kanada, bu konuda tanınan son süreyi kaçırdı. Çöp oraya götürülene kadar Kanada'da diplomatik varlığımız azaltılmış biçimde sürecek." dedi.

Filipinler Devlet Başkanlığı Sözcüsü Salvador Panelo da düzenlediği basın toplantısında, büyükelçi ve konsolosların çağrılmasının, Kanada'ya çöplerini geri almaları aksi takdirde ilişkilerin zora gireceği konusunda ciddi olduklarını gösterdiğini söyledi.

Kanada'nın Manila Büyükelçiliğinden BBC'ye yapılan açıklamada, Kanada'nın çöpleri geri alma konusunda öneride bulunduğu ve Filipinli yetkililerle çöpün en kısa zamanda dönüşünü temin etmek için yakın temas halinde olduğu bildirildi.  Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, geçen ay konuyla ilgili "Kanada'ya yelken açıp çöplerini oraya atacağı"nı söylemiş ve bu ülkeye savaş açabileceği tehdidinde bulunmuştu. Kanada'dan Filipinler'e 2013-2014 yıllarında gemiyle gönderilen konteynerlerde geri dönüşüme uygun plastik yerine binlerce ton evsel atık olduğu ortaya çıkmıştı. Filipinler'de 2016 yılında atığın, masrafını alıcının karşılayacağı biçimde Kanada'ya geri gönderilmesi yönünde mahkeme kararı alınmıştı.

(AA)

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