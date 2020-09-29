Fidanların bedeli ağır ödetildi

Ermenistan Ordusu, Azerbaycan sınırındaki sivil yerleşim yerlerine düzenlediği saldırının bedelini ağır ödedi. Ermeni güçlerinin geri çekildiğini duyuran Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni Ordusu’nun verdiği kayıpları da tek tek açıkladı.

GERİ ÇEKİLİYORLAR

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Talış Köyü etrafındaki bazı yüksekliklerde kontrolün ele geçirildiğini ve işgalci Ermeni güçlerin geri çekildiğini duyurdu. Bakanlık, işgalci Ermeni askerlerin cesetlerinin havadan çekilmiş görüntülerini de paylaştı.

OTOYOL EL DEĞİŞTİRDİ

Savaş ikinci gününe girerken Ermeni Ordusu’nun kaybı da ikiye katlandı. Önceki gün stratejik Murovdağ’ın zirvesini ele geçiren Azeri Ordusu, Ermenistan’ı işgal altındaki Dağlık Karabağ’la birleştiren Vardeniz-Ağdere otoyolunun kontrol altına alındığını bildirdi. Bakü yönetimi, Ermenistan’dan işgal altındaki Kelbecer ve Ağdere’ye askeri malzeme taşınmasının önleneceğini belirtti.

TÜRK SİHA’LARI BU SINAVI DA GEÇTİ



Türkiye’nin milli silahlı insansız hava aracı (SİHA) Bayraktar TB2 kendini bir kez daha kanıtladı. İlk olarak Suriye’de ardından Libya’da adından söz ettiren Türk SİHA’ları Karabağ’da kullanıldı. Azerbaycan, Türkiye’den aldığı SİHA’lar ile Ermeni savunmasını vurma görüntülerini yayınlandı.

ERİVAN’DAN DİNİ KIŞKIRTICILIK



Ermenistan yönetimi resmi sosyal medya hesaplarından dini kullanarak kışkırtıcılık yapıyor. Twitter üzerinden bir paylaşımda bulunan Ermenistan, dağlık bir bölgede elinde tüfek ve boynunda haç bulunan bir rahibin fotoğrafıyla ‘inanç ve güç’ sözlerini kullanarak Azerbaycan’a sözde gözdağı vermeye çalıştı. Paylaşımın altına çok sayıda Türk’ün cevap verdiği görüldü.

ERMENİSTAN 550 ASKER KAYBETTİ



Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni birliklere ait 22 tank, 15 OSA uçaksavar, 18 İHA imha edildiğini, aralarında hava tabur komutanı Yarbay Lernik Babayan’nın da olduğu 550’den fazla askerin öldürüldüğünü duyurdu. Bakanlık ayrıca cephe hattından yeni görüntü ve öldürülen askerlerin listesini paylaştı.

PARALI ASKERLER VAR

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada etkisiz hale getirilen Ermenilerin arasında Suriye ve Ortadoğu’dan getirilen Ermeni asıllı paralı askerlerin de bulunduğu belirtildi.

ÇOCUKLARI BİLE HEDEF ALDILAR



Azerbaycan’ın Naftalan İlçesi’ne bağlı Kaşaltı Köyü’nde tamamı aynı aileden 5 sivil hayatını kaybetti, 19 sivil de yaralandı. Ölenlerden ikisinin çocuk yaştaki Şehriyar Kurbanov ve Fidan Kurbanova olduğu öğrenildi.

AZERBAYCAN’DA KISMİ SEFERBERLİK İLAN EDİLDİ



Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkede kısmı seferberlik ilan edilmesine yönelik kararı imzaladı. Karara göre Azerbaycan Seferberlik ve Askerlik Devlet Hizmeti, askeri görevli bulunan vatandaşların seferberlik için askere alınmasını ve askeri nakliye konularıyla ilgili tedbirleri hayata geçirecek.

SADECE TÜRKİYE’YE UÇUŞ YAPILACAK



Azerbaycan, Türkiye haricindeki ülkelere yapılan tüm dış uçak seferlerini durdurduğunu açıkladı.

CAN KARDEŞLERİMİZİN HER ZAMAN YANINDAYIZ



Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından paylaşılan videoda ‘TurAzKartalı’ tatbikatına ilişkin görüntüler yer aldı. Bakanlığın Twitter hesabından Azerin’in seslendirdiği ‘Çırpınırdı Karadeniz’ türküsü eşliğinde paylaşılan videoya “Her zaman can kardeşlerimizin yanındayız” notu düşüldü. Video kısa sürede çok sayıda paylaşım ve beğeni aldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Azerbaycanlı kardeşlerimizin öz topraklarını savunmasında yanlarındayız. Ermenistan derhal saldırılarını durdurmalı, yurt dışından getirdikleri paralı askerleri, teröristleri geri göndermeli ve işgal ettikleri Azerbaycan topraklarını boşaltmalıdır. Böylece ateşkesin, barışın, istikrarın önü açılmalıdır” dedi.

SALDIRMADAN ÖNCE BİZİ HESABA KATIN



İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter’dan yaptığı açıklamada, Azerbaycan’daki kardeşlerle her zaman omuz omuza olacaklarını belirtti. Altun, Ermenistan’ın saldırganlık yapmadan önce bunu hesaba katması gerektiğine dikkati çekti.

4 PARTİDEN ORTAK BİLDİRİ



AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti TBMM grupları ortak bildiri yayımlayarak, Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırısını kınadı. HDP, TBMM’nin ortak bildirisine imza vermedi. Başkan Erdoğan, Twitter’da “Türkiye’nin her zaman Azerbaycan’ın yanında olduğunu güçlü bir şekilde teyit eden bu ortak bildiride imzası olan siyasi partilerimize şahsım ve milletimiz adına teşekkür ediyorum” mesajı paylaştı.

ABD, RUSYA, BM… DİYALOG BAŞLAMALI



ABD Dışişleri, ABD’nin, AGİT Minsk Grubu Eşbaşkanı olarak tarafların soruna barışçıl ve sürdürülebilir bir çözüm bulmasına yardımcı olma konusunda kararlı olduğunu bildirdi. BM Genel Sekreteri Guterres ile Rusya Dışişleri diyalog çağrısı yaptı.