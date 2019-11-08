FETÖ'nün hamisine şok! Seçimde sandığa gömüldü

Pensilvanya’da düzenlenen özel seçimlerde FETÖ’yle iltisaklı Beers, Demokrat Partiden rakibi James K. Zahoroiko’ya yenildi.

KONUTU RESTORE ETTİ

Zahoroiko’nun oyların yüzde 53’ünü aldığı belirtilirken, Beers 30 yıldır sürdürdüğü kasaba yöneticiliğine veda etti. FETÖ üyelerinin de özel lüks araçlarıyla oy kullandığı seçimlerde sandığa gömülen Beers, hem Ross İlçe Amirliği görevi hem de müteahhitlik firması üzerinden yaptığı inşaat işleri nedeniyle FETÖ örgütü için önemli bir isimdi. Beers’in firması FETÖ’nün Pensilvanya’daki karargahını 2015’te restore etmişti.