Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7088
  • 6,3959
  • 277.868
  • 98462.7
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Fetih Koalisyonu lideri: Irak'ta parlamenter sistem başarısız oldu, ülkenin yeni sisteme ihtiyacı var

Fetih Koalisyonu lideri: Irak'ta parlamenter sistem başarısız oldu, ülkenin yeni sisteme ihtiyacı var

Fetih Koalisyonu lideri: Irak'ta parlamenter sistem başarısız oldu, ülkenin yeni sisteme ihtiyacı var

Irak'ta Fetih Koalisyonu lideri Hadi el-Amiri, "Irak'ta parlamenter sistem başarısız oldu ve artık hiçbir yarar sağlamıyor. Ülkenin yeni sisteme ihtiyacı var." dedi.

Amiri, yerel bir televizyon kanalında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Irak’ta süren hükümet karşıtı gösterilere değinen Amiri, göstericilerin taleplerine siyasetin yeniden dizayn edilmesiyle yanıt verilebileceğini söyledi.

Amiri, "Irak'ta parlamenter sistem başarısız oldu ve artık hiçbir yarar sağlamıyor. Ülkenin yeni sisteme ihtiyacı var. Siyaseti yeniden dizayn ederken, anayasada da köklü değişikliklere gidilmesi gerekir." diye konuştu.

Aynı zamanda Şii milis gücü Bedir Örgütü Komutanı da olan Hadi el-Amiri, valilerin de halk tarafından seçilmesi gerektiğini ifade etti.

Şiilerin en büyük dini mercii Ali es-Sistani, bugünkü siyasi mesajında, ülkede rejim değişikliği konusunda halkın iradesine saygı duyulmasını istemişti.

Siyasi uzmanlar, Amiri'nin bu açıklamalarını "parlamenter sistem yerine başkanlık sistemine geçilmesi" isteği olarak yorumladı.  (AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ebru Polat'tan bomba iddia: Öz amcam olabilir
Özlem Ada Şahin'e sosyal medyada 'Cadılar Bayramı' linci!
Demet Özdemir ilk kez çok net konuştu' 'Can Yaman ile yeniden...'
Kriz büyüyor! Anne Oya Küpeli de isyan etti
Burcu Özberk'ten Çağlar Ertuğrul itirafı
<p>Bir erkeğin kayınpederinin tek oğlu, o erkeğin nesi olur? Ünlü çizgi film Şirinler´deki evler ne

Dünyanın En Uzun Nehri Hangisidir? #MaksatYarışmakOlsun

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

İşte ara transferde bonservisi elinde olan 33 dünya yıldızı!

Toplam 8.5 ton! Hepsine el konuldu