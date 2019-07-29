Festivallere bir gün arayla iki saldırı! Polis her yerde onları arıyor

California’nın kuzeyinde polis, bir yemek festivalinde 3 kişiyi öldüren saldırganın suç ortağı olduğunu düşündüğü bir şüphelinin peşinde.

Saldırgan ateş açtıktan birkaç dakika sonra polis tarafından öldürülmüştü.

VOA Türkçe'nin haberine göre; yetkililer, nedenini henüz bilmedikleri saldırıda bir şüphelinin olaya bir şekilde dahil olduğunu belirtti ancak ayrıntı vermedi. Olay yerinde bir tüfek bulunduğu da aktarılan bilgiler arasında.

California eyaletine bağlı San Jose kenti yakınlarındaki Gilroy kasabasında yıllardır düzenlenen geleneksel Sarmısak ve Müzik Festivali’ne katılanlara, Pazar akşam saatlerinde saldırı düzenlenmişti.

Saldırıda yaralanan 15 kişiden birinin durumunun ağır olduğu belirtiliyor.

Saldırıda ölenlerden biri de 6 yaşındaki Stephen Romero.

Bu arada saldırganın kimliği de belirlendi.

CBS'in haberine gore saldırgan 19 yaşındaki Santino William Legan.

New York'taki festivale saldırıda bir kişi öldü 11 kişi yaralandı

Binlerce kişinin katıldığı, Brooklyn bölgesinin Brownswille semtindeki bir çocuk parkında düzenlenen geleneksel etkinlikte silahlı kişilerin ateş açması sonucunda bir kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı açıklandı.

New York Emniyet Teşkilatı (NYPD) olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü, şu ana kadar iki ayrı silahlı saldırganın ateş açtığının tespit edildiğini kaydetti. NYPD yetkilileri olayla ilgili henüz bir tutuklama olmadığını belirtti.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio olaydan kısa bir süre sonra yaptığı açıklamada, “Bu gece Brownsville'de gerçekleştirilen barışçıl bir mahalle etkinliğine yönelik korkunç bir saldırı düzenlendi. Gönüllerimiz olayın kurbanlarıyla birlikte. Olayı gerçekleştirenleri tespit etmek için elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz” dedi.

Olay, Brownsville semtinde düzenlenen geleneksel ‘Oldtimers Day’ sokak festivalinde yaşandı.

Silahlı saldırının ardından yaralı olarak hastaneye kaldırılan 38 yaşındaki bir kişinin daha sonra hayatını kaybettiği kaydedildi.

New York Emniyet Müdürü James O’Neill, silahlı saldırıyla ilgili NY1 televizyon kanalına yaptığı açıklamada, saldırıyı düzenleyenlerin en az iki kişi olduğunu belirterek, “Dün gece Brownsville için iyi bir gece olmadı. Bu güzel etkinlik uzun bir süredir devam ediyor. Bu olayı yapanları yakalayıp adalete teslim edeceğiz” dedi.