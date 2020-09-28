Federal mahkeme tarafından Trump'ın TikTok yasağı askıya alındı

ABD'de federal mahkeme, Trump'ın TikTok yasağını yürürlüğe girmeye saatler kala askıya aldı.

AA'da yer alan habere göre, sosyal medya kullanıcılarının TikTok uygulamasını yüklemeyi pazar günü yerel saatle 23.59'dan itibaren yasaklayan karar, yürürlüğe girmeye saatler kala, başkent Washington'da bir federal mahkeme tarafından geçici olarak askıya alındı.

TRUMP, TikTok YASAĞINI ERTELEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'un ABD'deki kolunun Oracle-Walmart ortaklığında satın alınmasına ilişkin yapılması muhtemel anlaşmayı imzalayacağını duyurmasının ardından, ABD Ticaret Bakanlığı 20 Eylül'de yürürlüğe girmesi planlanan TikTok yasağını, 27 Eylül'e ertelemişti.