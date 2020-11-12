  • $7,6839
  • 9,0826
  • 463.203
  • 1271.75
  • Haberler
  • Dünya
  • Fed Başkanı Powell'den koronavirüs açıklaması: Gelecek birkaç ay zorlu olabilir
12 Kasım 2020 Perşembe 22:56 | Son Güncelleme:

Fed Başkanı Powell'den koronavirüs açıklaması: Gelecek birkaç ay zorlu olabilir

Fed Başkanı Powell'den koronavirüs açıklaması: Gelecek birkaç ay zorlu olabilir
AA

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, dünyayı kasıp kavuran koronavirüs vakalarının artmasıyla ekonomik olarak toparlanmanın zorlu olacağını belirterek, "Virüs yayılırken, gelecek birkaç ay zorlu olabilir." açıklamalarında bulundu.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışın ekonomik toparlanma için risk oluşturduğunu belirterek, "Virüs yayılırken, gelecek birkaç ay zorlu olabilir." dedi.

AA'nın aktardığı habere göre, Powell, video konferans yöntemiyle yapılan Avrupa Merkez Bankası (ECB) Merkez Bankacılık 2020 Forumu'nda konuştu.

Kovid-19'a yönelik aşı çalışmalarındaki gelişmelere temkinli yaklaşan Powell, aşıda sağlanan ilerlemenin sonuçlarını değerlendirmek için "henüz çok erken" olduğunu söyledi.

Powell, Kovid-19 vakalarındaki artışın son dönemde kaydedilen ekonomik toparlanmayı zayıflatabileceğine dikkati çekerek, "Ekonominin sağlam bir toparlanma yolunda ilerlediğini görüyoruz, ancak burada ana risk hastalığın ABD'de daha da yayılması." dedi.

Fed Başkanı Powell, "Virüs yayılırken, gelecek birkaç ay zorlu olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Belirsizliğin devam ettiğine ve mali politikanın gerekliliğine işaret eden Powell, "Daha fazlasını yapmamız gerekeceğini düşünüyorum. Kongre'nin de mali politika konusunda daha fazlasını yapması gerekebilir." ifadelerini kullandı.

<p>Hindistan’ın Uttarancal eyaletinde yaşayan bir çiftçi, tarlasında diri diri gömülmüş bir be

Hindistan'da diri diri gömülen bebeğin inanılmaz kurtuluş anı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

90'lı yılların eşofman modası geri döndü

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.