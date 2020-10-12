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  • FDA'dan onay çıktı... ABD'li ilaç firmasına, Kovid-19 antikor testi için "acil kullanım" yetkisi
12 Ekim 2020 Pazartesi 22:09 | Son Güncelleme:

FDA'dan onay çıktı... ABD'li ilaç firmasına, Kovid-19 antikor testi için "acil kullanım" yetkisi

FDA'dan onay çıktı... ABD'li ilaç firmasına, Kovid-19 antikor testi için "acil kullanım" yetkisi
AA

Sağlık teknolojileri firması Abbott, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) antikor testi için ABD'de "acil kullanım" yetkisi aldığını açıkladı.

ABD merkezli sağlık teknolojileri firması Abbot, resmi internet sitesinden yaptığı duyuruda, ABD Gıda ve İlaç İdaresinin (FDA) Abbott laboratuvarlarında üretilen Kovid-19 antikor kan testinin acil kullanımına onay verdiğini belirtti.

AA'nın aktardığı habere göre, Amerikan firması, "AdviseDX" testinin bir kişinin daha önce Kovid-19'a maruz kalıp kalmadığını tespit etmek için kanda "Immunoglobulin M" adı verilen bir antikor türünü tanımlamak için kullanıldığını ifade etti.

"ACİL KULLANIM" YETKİSİ

Dünyanın 160 ülkesinde faaliyet gösteren ilaç firması, önceden de "IgG" olarak adlandırılan bir başka antikor türünü tespit edebilen test dahil, 7 test için acil kullanım için yetkisi almıştı.

FDA, ciddi veya yaşamı tehdit eden hastalıkların teşhis ve tedavisi için yeterli veya onaylanmış alternatif ilaçların olmadığı durumlarda, onaylanmamış tıbbi ürünlere "acil kullanım" yetkisi verebiliyor.

<p>Editör-Kurgu: Ezgi Aşık / <a href='mailto:ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr<

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