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FBI uyardı: Akıllı televizyonlara dikkat edin

FBI uyardı: Akıllı televizyonlara dikkat edin

FBI'ya göre güvenliksiz bir televizyon, korsanlara cihazınıza erişim sağlaması için ‘arka kapı’ açabilir

Geçen hafta boyunca “Black Friday” temalı reklamlar dört bir yanı sardı. İndirimlerin göze çarptığı birçok ürün içinde akıllı televizyonlar da önemli bir yer tuttu. Akıllı televizyonlar, bu cihazlar üzerinden internete bağlanmaya olanak tanıyan işletim sistemine sahip. Yani televizyonunuzda online platformlardan film ve dizi izlemeniz ve görüntülü konuşmanız mümkün.

Öte yandan bu cihazlar, siber güvenlikle ilgili pek çok endişeyi de beraberinde getiriyor. Yılın en büyük indirim günlerinin ardından FBI, internet sitesinde yayımladığı açıklamada akıllı televizyonlara yönelik uyarılarda bulundu.

“Televizyonunuzun üreticisinin ve uygulama geliştiricilerinin sizi izleme ve dinleme riskinin de ötesinde, bu televizyonlar, hacker’ların evinize girmesi için bir kapı olabilir” yazılı açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

Kötü bir hacker, kilitli bilgisayarınıza doğrudan erişemeyebilir. Ancak güvenliksiz bir televizyon, onlara bu erişimi sağlamaları için ‘arka kapı’ açabilir.

FBI’a göre televizyonların mikrofonuna ya da kamerasına erişen kişiler, daha sonra dinledikleri cihazların bulunduğu evlere hırsızlık için girebilir.

Bu tip olayların nadir de olsa görüldüğü belirtilen açıklamada, kullanıcılara siber korsanlardan korunmaları için tavsiyeler de verildi.

Buna göre akıllı televizyon kullanıcıları, cihazlarından görüntülü konuşma yapmadıkları zamanlarda kamera üzerine siyah bant yapıştırmalı.

Kullanıcılar ayrıca, televizyonlarının neler yapabileceğini iyice öğrenmek için kullanım kılavuzunu dikkatle okumalı, en son yamalar ve düzeltmelerle cihazlarını daima güncel tutmalı.

Independent Türkçe


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