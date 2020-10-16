  • $7,9233
  • 9,2853
  • 486.305
  • 1189.15
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Dünya
  • Faturalarını ödemediği ortaya çıktı: Tesla'nın suyu kesildi
16 Ekim 2020 Cuma 10:15 | Son Güncelleme:

Faturalarını ödemediği ortaya çıktı: Tesla'nın suyu kesildi

Faturalarını ödemediği ortaya çıktı: Tesla'nın suyu kesildi
DHA

ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın, Almanya'da inşaatına başladığı Gigafactory fabrikasında ödenmeyen faturalar nedeniyle suya erişim engellendi.

Elon Musk'ın sahibi olduğu ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın, Almanya'da inşaat halindeki fabrikası Gigafactory’nin suyu, ödenmemiş faturalar nedeniyle kesildi.

DHA'da yer alan habere göre, su şirketi Wasserverband Strausberg-Erkner (WSE) sözcüsü Sandra Ponesky, Tesla'nın ödemelerinde geride kaldığı konusunda defalarca uyarıda bulunulduğunu ifade etti. Sözcü, "14 günlük ihbar süresi doldu" dedi ve "Tesla'ya diğer müşterilerden farklı davranamayız" ifadelerini kullandı.

Ponesky, şirket borçlu olduğu tutarı ödediği anda suyun tekrar açılacağını söylerken Tesla'nın ne kadar borcu olduğu hakkında bilgi vermedi.

<p>Taksim'de yapımı devam eden Yeni Atatürk Kültür Merkezi (AKM) inşaatının yüzde 70'i tamamlandı.</

Yeni Atatürk Kültür Merkezi'nin inşaatında sona doğru: Yıl sonunda bitirilmesi planlanıyor

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

En kolay pişen kuru fasulye çeşitleri

Düzce'de özel çocuklar antik tiyatrodaki kazı çalışmalarına katıldı

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.