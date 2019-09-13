Fas'tan 209 milyon dolarlık mühimmat alımı

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ABD Dışişleri Bakanlığı, Fas'ın F-16 savaş uçaklarında kullanılacağı 209 milyon dolarlık Ortak Doğrudan Saldırı Mühimmatları (JDAM'lar) ve bombalar dahil olmak üzere ek mühimmat satın alma talebini onayladı.

Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı’ndan (DSCA) konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Dışişleri Bakanlığı, Fas’a olası F-16 mühimmatı satışını 209 milyon dolar karşılığında onaylama kararı verdi.” denildi.

4,7 MİLYAR DOLARLIK F-16 SATMIŞTI

ABD Dışişleri Bakanlığı bu yılın mart ayında, F-16D ve C versiyonlarının Block 72 serisinden 25 uçağın Fas'a 3 milyar 787 milyon dolara satışına; ayrıca F-16 uçağının V konfigürasyonuna yükseltilmesi için ise 985 milyon dolarlık satışa onay vermişti.

Fas F-16D ve C versiyonlarının Block 72 serisinden 25 uçağın yanı sıra bu uçaklarda kullanılacak 5 bin 810 adet MK82-1 Bomba (Tritonal), 105 adet Ortak Doğrudan Saldırı Mühimmatı (JDAM), 4 bin 125 adet MXU-650C / B AFG, 4 bin 305 MAU-169L / B Bilgisayar Kontrol Grubu (CCG) ve 5 bin 178 adet FMU-152 füzesi satın alacak.