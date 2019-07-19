İskandinav turistleri öldüren 3 Faslı DAEŞ destekçisine idam cezası verildi

Fas'ta iki İskandinav turisti öldürmekten suçlu bulunan 3 DAEŞ destekçisi idama mahkum edildi. 24 yaşındaki Danimarkalı Louisa Vesterager Jespersen ile 28 yaşındaki Norveçli turist Maren Ueland, 17 Aralık'ta Atlas Dağları'nda başları kesilmiş olarak bulunmuştu. Büyük infial yaratan cinayet sonrası internette Abdessamad Ejjoud, Younes Ouaziyad ve Rachid Afatti'nin idam edilmesi için başlatılan imza kampanyasına çok sayıda kişi destek vermişti. Fas'ta 1993'ten beri idam cezaları infaz edilmiyor. İdam kararının uygulanması halinde bu, ülkede 26 yıl sonraki ilk infazlar olacak.

Duruşma sırasında 25 yaşındaki Ejjoud ve 27 yaşındaki Ouaziyad'ın kadınların başlarını kestikleri, 33 yaşındaki Afatti'nin de cep telefonuyla cinayetleri görüntülediği ortaya çıkmıştı. Jespersen'in annesi, geçen hafta mahkemede okunan mektubunda "En adil şey, bu hayvanlara hak ettikleri idam cezasını vermek olacak" demişti.

MAHKEMEDE NE OLDU?

Başkent Rabat yakınlarındaki Sale'de görülen dava 11 hafta sürdü. Seyyar satıcılık yapan ve "gizli imam" olduğu belirtilen Ejjoud, Mayıs'ta kadınlardan birini öldürdüğünü kabul etmiş, "Birinin başını kestim… Pişmanım" demişti. Fransız medyasına göre DAEŞ'e katılmaya çalıştığı gerekçesiyle ömür boyu hapse mahkum olan Ejjoud 2015'te serbest bırakıldı. Kadınlardan birinin başının kesilmesi görüntülerini internette yayımlayan sanıklar IŞİD destekçisi olduğunu söyledi. IŞİD cinayetleri üstlenmemişti.

Ejjoud duruşmada "DAEŞ'İ sevdik ve örgüt için Allah'a dua ettik" dedi.

Fransız haber ajansı AFP'ye göre avukatları, sanıkların yoksul ailelerin çocukları olduğuna dikkat çekerek mahkemenin kararında bu kişilerin içinde bulunduğu zorlu sosyal koşullar ve psikolojik dengesizlikleri dikkate almasını istedi. Mahkemede Faslı olmayan tek sanık, İspanyol asıllı İsviçre vatandaşı Kevin Zoller Guervos'ti.

Sonradan Müslüman olduğu belirtilen ve terör örgütü üyesi olmaktan 20 yıl hapis cezası alan Gurvos'un bu kişilere kriptolu mesajlaşma uygulaması ve silah kullanmayı öğrettiği öne sürüldü. Fas terörle mücadele yetkilileri, grup üyelerinin DAEŞ'den ilham aldıklarını ancak savaş bölgelerindeki örgüt militanlarıyla bağlantıları olmadığını söyledi.

Sanıklar için "Kana susamış canavarlar" denilen savcılık raporunda otopside Jespersen'in başsız cesedinde 23, Ueland'ın cesedinde de 7 bıçak yarası tespit edildiği belirtiliyor. Yakınlarına göre Norveç'teki Bo Üniversitesi'nde okuyan Jespersen ve Ueland ev arkadaşıydı. Kadınların cesetleri, Fas'ın en yüksek noktası olan, Toubkal Dağı'ndaki bir çadırda bulunmuştu.

Jespersen'in ailesinin avukatları, cinayetleri önleyemediği gerekçesiyle Fas devletinden bir milyon dolar tazminat istedi. Ancak mahkeme bu talebi reddetti.

(BBC)