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  • Fahrizade suikastıyla ilgili yeni gelişme: Ölümüyle ilgili bağlantılı kişiler tutuklandı
08 Aralık 2020 Salı 22:13 | Son Güncelleme:

Fahrizade suikastıyla ilgili yeni gelişme: Ölümüyle ilgili bağlantılı kişiler tutuklandı

Fahrizade suikastıyla ilgili yeni gelişme: Ölümüyle ilgili bağlantılı kişiler tutuklandı
DHA

İran'ın nükleer programının kilit isimlerinden nükleer fizikçi Fahrizade'ye yönelik suikastla ilgili bağlantılı kişilerin tutuklandığı açıklandı.

İran'ın nükleer programının kilit isimlerinden nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade'nin başkent Tahran'a bağlı Abserd ilçesinde düzenlenen saldırı sonucu ölümüyle yeni gelişme yaşandı.

DHA'da yer alan habere göre, İran Meclis Başkanı'nın Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Özel Yardımcısı Hüseyin Emir Abdullahiyan, “Fahrizade suikastıyla ilgili bazı kişiler tespit edilerek tutuklandı. Suikastın failleri adaletten kaçamayacak ve kesinlikle cezalandırılacaklar. Konuyla ilgili ayrıtılar ilgili kurumlar tarafından zamanı geldiğinde açıklanacak” dedi.

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