Facianın eşiğinden dönüldü! Anne ve oğlu kıskıvrak yakalandı

Suriye’nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde Emniyet Müdürlüğü İstihbarat birimleri tarafından bir çocuk ile annesinin bomba yüklü motosikleti getireceği ihbarı üzerine operasyon düzenleyerek anne ile oğlu gözaltına alındı.

3 yıl önce kanser hastalığı nedeniyle eşi ölen ve 3 tane küçük yaştaki çocuklarıyla maddi imkansızlıklar içerisinde yaşayan anneyi ve 12 yaşındaki oğlunu 600 dolar para verecekleri vadiyle kandıran PKK/PYD/YPG terör örgütünün, anne ve oğluyla Münbiç’ten Azez’e gönderdiği bombalı motosiklet Azez Emniyet Müdürlüğü İstihbarat birimi görevlilerinin dikkati sayesinde son anda patlatılmadan şahıslarla birlikte yakalanarak Azez’de muhtemel bir facianın önüne geçildi.

Yapılan tahkikat neticesi anne ve oğlu sevk edildiği Azez mahkemesi tarafından tutuklandı.

(İHA)