Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7798
  • 6,4214
  • 279.308
  • 100216
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Facianın eşiğinden dönüldü! Anne ve oğlu kıskıvrak yakalandı

Facianın eşiğinden dönüldü! Anne ve oğlu kıskıvrak yakalandı

Facianın eşiğinden dönüldü! Anne ve oğlu kıskıvrak yakalandı

Kilis’in karşısında bulunan Azez’te Münbiç’ten getirdikleri bombalı motosiklet ile birlikte yakalanan anne ve 12 yaşındaki oğlu tutuklandı.

Suriye’nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde Emniyet Müdürlüğü İstihbarat birimleri tarafından bir çocuk ile annesinin bomba yüklü motosikleti getireceği ihbarı üzerine operasyon düzenleyerek anne ile oğlu gözaltına alındı.

3 yıl önce kanser hastalığı nedeniyle eşi ölen ve 3 tane küçük yaştaki çocuklarıyla maddi imkansızlıklar içerisinde yaşayan anneyi ve 12 yaşındaki oğlunu 600 dolar para verecekleri vadiyle kandıran PKK/PYD/YPG terör örgütünün, anne ve oğluyla Münbiç’ten Azez’e gönderdiği bombalı motosiklet Azez Emniyet Müdürlüğü İstihbarat birimi görevlilerinin dikkati sayesinde son anda patlatılmadan şahıslarla birlikte yakalanarak Azez’de muhtemel bir facianın önüne geçildi.

Yapılan tahkikat neticesi anne ve oğlu sevk edildiği Azez mahkemesi tarafından tutuklandı.

(İHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Serenay'ın yalnızlığı başına dert oldu!
'Demet Akalın bana hediye almasın'
Bedelli askerlik dönüşü yaptığı açıklama tepki çekmişti! Açıklık getirdi
Survivor Fatmagül Fakı evlendi
Hande Erçel'in son paylaşımı yürekleri burktu
<p>Dünyada her yıl 18 milyon, Türkiye’de yaklaşık 200 bin kişi kansere yakalanıyor. Kanser, tüm düny

Kanser Neden Bu Kadar Arttı? Onkoloji Uzmanı Dr. Yavuz Dizdar Cevapladı...

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Çanta sayesinde kim olduğu ortaya çıktı! O vicdansız anne bulundu

Tel Abyad'da yaralar hızla sarılıyor