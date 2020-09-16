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  • Facebook'un eski çalışanından siyasi manipülasyon itirafı: Ellerimde kan var
16 Eylül 2020 Çarşamba 10:45 | Son Güncelleme:

Facebook'un eski çalışanından siyasi manipülasyon itirafı: Ellerimde kan var

Facebook'un eski çalışanından siyasi manipülasyon itirafı: Ellerimde kan var

Facebook'un eski veri bilimcisi Sophia Zhang, şirketin kirli işlerini kaleme aldığı 6 bin 600 kelimelik kurum içi bir rapor hazırladı. Buzzfeed tarafından ele geçirilen raporda Facebook'un küresel siyasi manipülasyonları önemsememekle eleştirildiği kaydedilirken, Zhang'ın ise şirketin söz konusu tutumuyla ilgili olarak "Biliyorum, ellerimde kan var." notunu düştüğü öğrenildi.

Facebook’un eski veri bilimcisi Sophia Zhang, şirketin kirli işlerini kaleme aldığı 6 bin 600 kelimelik kurum içi bir rapor hazırladı. Buzzfeed tarafından ele geçirilen raporda Facebook’un küresel siyasi manipülasyonları önemsememekle eleştirildiği kaydedilirken, Zhang’ın ise şirketin söz konusu tutumuyla ilgili olarak "Biliyorum, ellerimde kan var." notunu düştüğü öğrenildi.

Sosyal medya devi Facebook’un eski bir çalışanı olan veri bilimci Sophia Zhang, şirketi “küresel siyasi manipülasyonları önemsememek ve sahte hesaplara karşı yeterli tedbiri almamakla” suçladı. Zhang tarafından hazırlanan ve BuzzFeed tarafından ulaşılan 6 bin 600 kelimelik kurum içi raporda Zhang’in "Biliyorum, ellerimde kan var." ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Aksam.com.tr’nin BuzzFeed’den aktardığı habere göre, Facebook’u çoğunlukla sıradan sahte hesaplara odaklanmakla suçlayan Sophia Zhang, birçok devletin platformu siyasi amaçları için kötüye kullandıklarını, fakat Facebook’un bunları önlemekte yavaş ve yetersiz kaldığını belirtti.

ABD VE BATI AVRUPA DIŞINDAKİ ÜLKELERİN KADERİNİ ETKİLEDİ

Facebook’un ABD ve Batı Avrupa dışındaki ülkelerin siyasi kaderini etkileyebilecek kötü niyetli faaliyetlerin sorumluluğunu üstlenmekten kaçındığını belirten Zhang, "Biliyorum, ellerimde kan var." notunu düştü.

MANİPÜLASYONLARI GÜNDEME GETİRİNCE KOVULDU

BuzzFeed sitesi, Sophia Zhang’ın "süregelen manipülasyonlarla ilgili olarak yönetim katıyla yaşadığı anlaşmazlıklar" nedeniyle Facebook’tan kovulduğunu hatırlattı.


<p>Editör: Can YILDIZ<br></p><p>can.yildiz@turkmedya.com.tr</p>

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