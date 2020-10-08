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08 Ekim 2020 Perşembe 00:34 | Son Güncelleme:

Facebook ve Twitter ABD Başkanı Donald Trump'ın mesajlarını sildi

Facebook ve Twitter ABD Başkanı Donald Trump'ın mesajlarını sildi

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden koronavirüsünü griple kıyaslarken, insanların sokağa çıkmasını ve ekonomiyi canlandırması gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, mesajında, “Grip mevsimi yaklaşıyor! Her yıl çok sayıda insan aşı olmasına rağmen gripten ölüyor. Ülkemizi kapatacak mıyız? Hayır, biz bu hastalıkla yaşamayı öğrendik, aynı Kovid-19 ile yaşamayı öğrendiğimiz gibi” dedi. Facebook ve Twitter gelen şikayetler üzerinde Trump’ın mesajını, “Korona hakkında yanlış bilgi yaydığı” gerekçesiyle sildi. Facebook’un mesajı silmeden önce Trump’ın yazdıklarının 26 binden fazla paylaşıldığı belirtildi. Twitter, “Kovid-19 ile ilgili potansiyel olarak tehlikeli ve yanlış yönlendirici bilgiler paylaşıldığı için” Trump’ın mesajlarına uyarı konuldu.

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