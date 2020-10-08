Facebook ve Twitter ABD Başkanı Donald Trump'ın mesajlarını sildi

ABD Başkanı Donald Trump, mesajında, “Grip mevsimi yaklaşıyor! Her yıl çok sayıda insan aşı olmasına rağmen gripten ölüyor. Ülkemizi kapatacak mıyız? Hayır, biz bu hastalıkla yaşamayı öğrendik, aynı Kovid-19 ile yaşamayı öğrendiğimiz gibi” dedi. Facebook ve Twitter gelen şikayetler üzerinde Trump’ın mesajını, “Korona hakkında yanlış bilgi yaydığı” gerekçesiyle sildi. Facebook’un mesajı silmeden önce Trump’ın yazdıklarının 26 binden fazla paylaşıldığı belirtildi. Twitter, “Kovid-19 ile ilgili potansiyel olarak tehlikeli ve yanlış yönlendirici bilgiler paylaşıldığı için” Trump’ın mesajlarına uyarı konuldu.