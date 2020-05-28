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  3. Facebook kurucusu Zuckerberg Twitter'ı değil, Trump'ı seçti!
28 Mayıs 2020 Perşembe 16:13 | Son Güncelleme:

Facebook kurucusu Zuckerberg Twitter'ı değil, Trump'ı seçti!

Facebook kurucusu Zuckerberg Twitter'ı değil, Trump'ı seçti!

Facebook kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, ABD'de Başkan Donald Trump ile Twitter arasındaki gerilim ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Twitter'ı değil Trump'ı seçen Zuckerberg, Trump'ın sosyal medya şirketlerini kapatma tehdidine ilişkin ise "Sansürden endişeli bir hükümetin bir platformu sansürlemeyi tercih etmesinin doğru refleks olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, Fox News'te katıldığı yayında, Trump'ın bazı paylaşımlarına 'yanıltıcı içerik' uyarısı koyan Twitter'ın yanlış karar verdiğini söyledi

Genel olarak özel şirketlerin bunu yapmaması gerektiğini düşünüyorum diyen Zuckerberg, " Trump'ın sosyal medya şirketlerini kapatma tehdidine ilişkin ise "Sansürden endişeli bir hükümetin bir platformu sansürlemeyi tercih etmesinin doğru refleks olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

TWITTER CEO'SU DORSEY'DEN İLK AÇIKLAMA

Twitter'ın Trump'ın tweetlerine uyarı koyması kararıyla ilgili CEO Jack Dorsey'den ilk açıklama geldi.

Dorsey, platformun kararını savunurken, "Küresel olarak tüm seçimlerde ortaya çıkan yanlış ve tartışmalı bilgiyi işaret etmeye devam edeceğiz. Ve yaptığımız hataları kabul edip, sahipleneceğiz. Bu bizi 'gerçeğin belirleyicisi' yapmaz. Niyetimiz çelişen açıklamalardaki noktaları birleştirmek ve verilen bilginin tartışmalı olduğunu göstermek. Böylece insanlar kendileri bir yargıya varabilirler. Herkesin hareketlerimizin arkasında ne olduğunu görebilmesi adına daha fazla şeffaf olmak bizim için önemli" ifadelerini kullandı.


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